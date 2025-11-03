Народный фронт доставил бойцам СВО национальные блюда ко Дню народного единства

Бойцы, получившие пайки на курском и запорожском направлениях, отметили их вкус и удобство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Волонтеры Народного фронта из всех регионов России приготовили и доставили на передовую национальные блюда в реторт-пакетах. Акция приурочена ко Дню народного единства и проходит в рамках всероссийского движения "Народный фронт. Все для Победы".

Как рассказали ТАСС в президентском движении, реторт-пакеты позволяют сохранять свежесть и питательные свойства блюд в течение длительного времени. Их доставляют бойцам даже в труднодоступные районы - с помощью коптеров и гусеничных платформ. Технологию производства разработало волонтерское объединение "Консерватория Z", представители которого ранее представили ее президенту России Владимиру Путину на форуме "Все для Победы".

"Мы очень надеемся, что, когда бойцы получат вот эти пакеты, у них появится понимание, что в то время, как они держат фронт, наступают и выполняют задачи, у них за спиной крепкий тыл. Я бы даже сказал, железный", - отметил руководитель всероссийского волонтерского объединения "Консерватория Z" Владислав Севостьянов.

Для бойцов готовят блюда национальной кухни разных народов России - русские солянку и борщ, а также чувашское кагай-шурби. Волонтеры признаются, что вкладывают в приготовление не только труд, но и тепло души, чтобы бойцы почувствовали поддержку соотечественников.

Народный фронт продолжает работу по увеличению объемов производства реторт-пакетов, чтобы как можно больше военнослужащих могли почувствовать заботу и единство российского народа.