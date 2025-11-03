Президент Ирана начал переводить часть своей зарплаты на строительство школ

Средства отправили на общий благотворительный счет вместе с письмом, указал глава Организации по ремонту, развитию и оснащению школ Хамид Реза Ханмохаммади

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выполнил свое обещание переводить часть своей заработной платы на строительство новых школ в стране. Об этом сообщил глава Организации по ремонту, развитию и оснащению школ Хамид Реза Ханмохаммади.

"Президент дал обещание в четверг в 11:30, а в субботу в 10:00 его зарплата была переведена на общий благотворительный счет вместе с письмом", - сказал он в эфире телеканала SNN.