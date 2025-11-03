ТАСС: Киев ценит западную технику больше, чем солдат ВСУ

Бывший штаб-сержант Валерий Маркус рассказал, что в украинской армии командирам прописана ответственность за потерю техники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Командиры ВСУ несут ответственность за потерю техники, но не за потерю людей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Бывший штаб-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус заявил, что в украинской армии командирам прописана ответственность за потерю техники, но не за потерю людей. <…> Тот самый момент, когда дорогая западная техника ценится больше, чем жизни собственных граждан", - отметил собеседник агентства.

По его словам, эта информация объясняет причины появления на Украине неопознанных захоронений.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что известно множество историй, когда украинское командование больше заботилось об эвакуации подбитого западного танка, нежели об убитых подчиненных. И слова украинского военного, добавил он, являются лишним тому подтверждением.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ месяцами не эвакуирует тела погибших солдат в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Этим также известна и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая не вывозит тела с позиций в Сумской области, чтобы занизить статистику потерь.