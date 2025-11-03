В Курганской области ограничили движение на участке трассы Р-254 "Иртыш"

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта введены на участке трассы Р-254 "Иртыш" в Курганской области из-за неблагоприятных погодных условий, приведших к скользкости на дорогах. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

По данным Курганского гидрометцентра, ночью 4 ноября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха составит минус 9 - минус 14 градусов, при прояснении до минус 19.

"По решению Управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области 3 ноября с 21 часов 30 минут (19:30 мск) в связи с неблагоприятными погодными явлениями, мокрым снегом, перепадами температуры, которые привели к скользкости на дорогах, для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций введено временное ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильной дороге федерального значения на территории Курганской области Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, км 362 - км 465", - говорится в сообщении.

Подрядные организации оперативно устраняют последствия непогоды, о времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно.