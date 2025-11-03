Донскую икону Божьей матери впервые доставили в Калмыкию

Она будет находиться на территории региона с 3 по 9 ноября

ЭЛИСТА, 3 ноября. /ТАСС/. Торжественная встреча Донской иконы Божьей матери состоялась в Казанском кафедральном соборе Элисты. Икона доставлена в Калмыкию впервые в честь 30-летия Элистинской и Калмыцкой епархии и на престольный праздник собора, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.

"Донская икона Божьей матери впервые покинула пределы Донской митрополии и прибыла в Элисту. <> Символично, что образ прибыл в год 30-летия Элистинской и Калмыцкой епархии и на престольный праздник собора. Это не только духовное событие, но и знак особого благословения над нашей землей и людьми. Калмыкия - регион, где в гармонии живут представители разных народов и конфессий, и мы бережно храним это согласие", - написал он.

Глава республики отметил, что Донская икона Божьей матери почитается как заступница российского воинства и покровительница Донского казачества. Для Калмыкии казачество - важная часть исторического пути, казаки-земляки воевали за веру, землю и правду, и сегодня их потомки вновь стоят в строю, с верой в сердце и ответственностью перед страной.

"Верю, что прибытие святыни укрепит наш дух, принесет благодать и надежду. От всего сердца благодарю каждого, кто молитвами и делами поддерживает наших защитников. Благодарю Его Святейшество Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия за доброе и трепетное отношение к Калмыкии. А также Владыку Юстиниана за духовную поддержку и заботу о наших воинах, которые защищают будущее нашей великой страны", - добавил Хасиков.

Донская икона Божией Матери будет находиться на территории Калмыкии с 3 по 9 ноября.