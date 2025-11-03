В некоторых регионах Украины 4 ноября ограничат энергопотребление

В "Укрэнерго" отметили, что графики почасовых отключений света будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ограничения энергопотребления вновь будут введены 4 ноября в некоторых областях Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Завтра, 4 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления [электроэнергии]", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. При этом в ней не уточнили, в каких именно регионах вводятся ограничения.

В "Укрэнерго" отметили, что графики почасовых отключений света будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00. В этот период вводятся ограничения мощности и для промышленных потребителей.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений. В ночь на 30 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, во время действия предупреждения поступали сообщения о взрывах в разных областях. Позже сообщалось о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры.