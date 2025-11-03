В Курской области из-за атаки ВСУ более 16 тыс. человек остались без света

Речь идет о потребителях в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах

КУРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в городе Рыльске Курской области. Под отключение света попали более 16 тыс. потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что энергетики в ближайшее время начнут устранять последствия атаки. Глава региона держит ситуацию на контроле, добавил он.