Хинштейн: организаторы несогласованного концерта Апачева будут наказаны

Курск, как и Донбасс, не место, куда можно приехать, чтобы "отмыть черные пятна на своей биографии", сообщил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Организаторы, позволившие провести концерт блогера Акима Апачева (настоящее имя - Аким Гасанов) для бригады "БАРС-Курск" без согласования с командованием, будут наказаны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

"Концерт, проведенный в бригаде "БАРС-Курск", прошел без согласования с командованием. Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии. Как уже сообщили в бригаде "БАРС-Курск", виновные, которые позволили провести это мероприятие без согласования, будут наказаны", - говорится в сообщении.

Ранее Промышленный районный суд города Курска оштрафовал Апачева на 70 тыс. рублей за нецензурное граффити в Судже Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что извинения блогера о случившемся "не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил", добавив, что решение о его прощении должны принять жители Суджи. Хинштейн тогда запустил в своем Telegram-канале опрос, по результатам которого более 87% участников не поверили в раскаяние Апачева.