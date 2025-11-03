В очереди перед Крымским мостом остаются менее 300 машин

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Очередь со стороны Тамани перед Крымским мостом рассосалась, со стороны Керчи проезда ожидают 260 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении на 23:00 мск.

По данным канала, очередь в воскресенье начала формироваться к 13:00, тогда со стороны Крыма ожидали 80 машин, а к 15:00 первые 70 автомобилей скопились со стороны Кубани. К 18:00 проезда ожидали 560 машин с обеих сторон.