Путин примет участие в мероприятиях ко Дню народного единства

Также глава государства в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды и премии президента

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства примет участие в мероприятиях, посвященных празднику. Глава государства традиционно возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Церемония возложения цветов пройдет в сопровождении представителей религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

В этот день Путин в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации представителям общественных и религиозных организаций, деловой элиты, а также иностранным деятелям культуры.

Кроме того, глава государства 4 ноября посетит выставку-форум "Православная Русь - к Дню народного единства", расположенный в Центральном выставочном зале "Манеж". Президент ознакомится с деятельностью благотворительного фонда "Христианское милосердие" и увидит экспозицию "Великая Победа. Россия - моя история", посвященную героической борьбе народов СССР с мировым фашизмом.

Выставка "Великая Победа. Россия - моя история" охватывает период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, завершившего Вторую мировую войну. Проект организуют Патриарший совет по культуре Русской Православной Церкви, Минкульт РФ, Минпросвещения РФ, Федеральное архивное агентство, правительство Москвы, Государственный архив РФ, Государственный Русский музей, Фонд "Моя история", исторические парки "Россия - Моя история". ТАСС - генеральный информационный партнер.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

О памятнике

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный в 1818 году на Красной площади. Открытие было приурочено к 200-летнему юбилею победы народного ополчения над поляками в 1612 году. Монумент создавался на народные пожертвования, а работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

В 2016 год памятник Минину и Пожарскому передан в ведение Государственного исторического музея. В августе 2018 года музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию. В период с 2020 по 2022 год проходила реставрация памятника. Работы входили в план юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию музея.

Из-за особенностей конструкции памятника в 2021 году было принято решение не перевозить монумент, а переместить его на реставрационно-монтажный стол внутри специально созданного павильона рядом с постаментом.