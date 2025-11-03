В регионах России подготовили программы празднования Дня народного единства

Они включают ярмарки, выставки, мастер-классы и концерты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Региональные власти во всех субъектах РФ подготовили масштабные программы празднования Дня народного единства, в которые вошли ярмарки, выставки, мастер-классы и концерты, сообщили ТАСС в регионах.

Национальный колорит

Масштабные фестивали с демонстрацией традиций различных народов России, концертов, выставок, мастер-классов и забав пройдут в Архангельске, Белгороде, Астрахани, Чебоксарах, Челябинске, Самаре, Иванове, Нижнем Новгороде, Сочи и других городах страны. В День народного единства в Тюмени отпразднуют День Сибири, где развлекать всех будут скоморохи, а гости смогут посоревноваться в беге в сибирских лаптях и метании валенка. В Адыгее старинный кавказский танец объединит десятки национальностей, а в Севастополе пришедшие на праздник поучаствуют в морских сражениях эпохи Петра Великого.

Впервые в этом году в Волгограде состоится Всероссийский фестиваль русской кухни, где гостей угостят ухой в казане, пшенной кашей с тыквой, расстегаями с рыбой, пирогами и горячим чаем из самовара. В Екатеринбурге идеолог проекта "Аутентичная уральская кухня" Сергей Мирошников проведет всероссийскую акцию по вкусам народов Урала "Вместе вкуснее". А в Самаре все желающие смогут принять участие в массовом кулинарном мастер-классе по приготовлению русского пряника в печи.

Музыка России

Музыкальная и культурная составляющие Дня народного единства будут широко представлены во всех регионах России. В парке "Фили" в Москве пройдет гала-концерт фестиваля "Звуки Отечества", где более 60 финалистов из разных уголков страны исполнят хиты на патриотическую тематику. В Казани в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля "Наш дом - Татарстан", а в Рязани - гала-концерт Рязанского театра балета, приуроченный к созданию собственной балетной труппы, в котором также выступят приглашенные звезды Мариинского и Михайловского театров, Пермского театра оперы и балета, Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича.

Ульяновская область ко Дню народного единства приняла участие в создании новой композиции проекта "Музыка вместе", состоялась премьера видеоклипа "Гляжу в озера синие" из серии "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья". Съемка клипа на песню Леонида Афанасьева и Игоря Шаферана проходила в 14 регионах Поволжья.

Помимо традиционных праздничных мероприятий во многих регионах России в День народного единства пройдут сборы гуманитарной помощи для жителей освобожденных территорий и участников СВО, а также состоится отправка гуманитарных грузов в зону проведения спецоперации. Творческие коллективы Оренбургской области подготовили специальную программу для военнослужащих, находящихся на лечении в Многофункциональном медицинском центре Минобороны РФ в Оренбурге.

Знаковые события

4 ноября регионы России напишут Большой этнографический диктант, одной из площадок которого впервые станет борт самолета. "150 пассажиров рейса Якутск - Москва авиакомпании "Якутия" впервые напишут [диктант] в воздушном пространстве на борту самолета, находясь в тысячах метров над землей", - сообщили в Министерстве по внешним связям и делам народов Якутии.

В Карелии и Татарстане в этот день состоятся общенародные городские крестные ходы. В Петрозаводске жители города во главе с митрополитом Петрозаводским и Карельским Константином пройдут от кафедрального Александро-Невского собора до площади Кирова, в Казани, где 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божией Матери, - от Благовещенского собора Казанского Кремля до Богородицкого мужского монастыря.

В Вологде после масштабной реконструкции откроют Кремлевскую площадь и памятник Ивану Грозному. Девятиметровый монумент установят в год 495-летия со дня рождения государя, который оказал огромное влияние на развитие Вологды, избрав ее одним из опорных городов на Севере после введения режима опричнины. В Мурманске и в Нижнем Новгороде жители городов примут участие во флешмобах и развернут гигантские флаги России.

В Улан-Удэ состоится церемония полуденного выстрела, посвященная Дню народного единства. Символический выстрел из 122-миллиметровой гаубицы произведет Александр Лоргоктоев - участник специальной военной операции, десантник, орденоносец, награжденный многочисленными медалями. В Тамбовской области в День народного единства в 12-й раз пройдет один из самых зрелищных и масштабных марафонов Черноземья "Мучкап - Шапкино - Любо!". В этом году в нем примут участие более 250 легкоатлетов из Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской и других областей. Участники марафонской дистанции на 42 км пробегут по трассе от рабочего поселка Мучкапский до села Шапкино и обратно.

Одним из самых масштабных празднование Дня народного единства станет в Москве, где подготовлены около 350 локаций по всему городу, среди которых кинопарк "Москино", ВДНХ, культурные центры, библиотеки, музеи и парки. На центральной площади кинопарка "Москино" состоится реконструкция событий Смутного времени. На ВДНХ организуют тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и кинопоказы, активности проведут в павильонах "Космонавтика и авиация", музее славянской письменности "Слово", Музее кино, павильоне № 1 "Центральный". На колесе обозрения "Солнце Москвы" состоится световое шоу в бело-сине-красных цветах.