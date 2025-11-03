В Петербурге откроют памятник Дунаевскому в день рождения композитора

Скульптуру откроют в День народного единства во внутреннем дворе Детской школы искусств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Памятник композитору Исааку Дунаевскому (1900-1955) откроют в Петербурге в год 125-летия со дня рождения композитора. Скульптура в День народного единства будет открыта во внутреннем дворе Детской школы искусств, носящей имя классика советской музыки.

"Этот памятник композитору - ростовая скульптурная композиция, которая повторяет его фотографическую карточку середины 30-х годов, где он сидит за пианино "Красный Октябрь", вполоборота повернут к зрителям и на левом лацкане у него - орден Трудового Красного Знамени", - описал по просьбе корреспондента ТАСС облик скульптуры инициатор создания памятника директор школы искусств Михаил Мальцев. Работы по созданию скульптуры оплатила сама школа из средств, заработанных на своей внебюджетной образовательной деятельности.

Автором композиции выступил скульптор из города Буя Костромской области Валерий Белов, преподаватель Буйского областного колледжа искусств. Скульптура создана из архитектурного бетона, тонированного под бронзу.

Творческим финалом этого дня станет концертная программа "Парад-алле Дунаевских", которую представит в зале Академической капеллы Всероссийская ассоциация ШКИД детских музыкальных школ и школ искусств Российской Федерации, носящих имя Исаака и Максима Дунаевских. Помимо Петербурга это родственные учебные заведения Москвы, Калининграда, Екатеринбурга и Всеволожского района Ленинградской области.

Дунаевский в Ленинграде

В 1929 году Исаак Дунаевский был приглашен в качестве музыкального руководителя и главного дирижера в открывшийся в Ленинграде эстрадно-музыкальный театр "Мюзик-холл". Работал в нем до 1941 года, создал в сотрудничестве с Леонидом Утесовым несколько эстрадных программ. В 1937-1941 годы являлся председателем Ленинградского отделения Союза композиторов СССР.

В 1937 композитор создал и возглавил в качестве художественного руководителя Ансамбль песни и пляски Ленинградского дворца пионеров (ныне Ансамбль песни и танца имени Исаака Дунаевского Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных). В 1938 году был избран депутатом Верховного совета РСФСР 1-го созыва от Ленинградской области.

На "Ленфильме" Исаак Дунаевский написал музыку к фильмам "Три товарища", "Вратарь", "Концерт на экране", "Запасной игрок", "Вольный ветер".