"Народный шеврон" авторства калужской художницы отправится на МКС в конце ноября

Работа Ирины Киян станет одной из эмблем корабля "Союз МС-28"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Калужская художница Ирина Киян стала победителем конкурса "Народный шеврон", организованного Роскосмосом и компанией "Триколор". Как сообщили в госкорпорации, ее работа станет одной из эмблем корабля "Союз МС-28", старт которого к Международной космической станции ожидается 27 ноября.

"Победительницей стала Ирина Киян, выпускница Калужского областного колледжа культуры и искусств. Именно Калуга, колыбель космонавтики, когда-то пробудила в Ирине любовь к звездам", - говорится в сообщении.

Главным элементом шеврона, нарисованного Киян, стал космонавт с Солнцем в руках, олицетворяющий человечность, силу духа и стремление к новым горизонтам. "Теперь эмблема отправляется на производство, чтобы уже в конце ноября занять свое место на комбинезонах космонавтов Роскосмоса", - рассказали в госкорпорации.

Конкурс "Народный шеврон" стартовал 1 октября. В Роскосмосе отметили, что за месяц на конкурс было подано более тысячи работ со всей страны - от школьников до профессиональных дизайнеров.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" с космодрома Байконур намечен на 27 ноября. На орбиту отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс.