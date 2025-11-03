The Hollywood Reporter: умерла актриса Дайан Лэдд
НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американская актриса Дайан Лэдд, известная по роли в фильме Мартина Скорсезе "Алиса здесь больше не живет" (Alice Doesn't Live Here Anymore, 1974), умерла на 90-м году жизни. Об этом 3 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на ее дочь Лору Дерн.
Лэдд умерла в присутствии дочери в своем доме в городе Охай (штат Калифорния) 3 ноября. Причина смерти не называется.
За свою актерскую карьеру Лэдд снялась в более чем 200 фильмов и телесериалов. Она была трижды номинирована на премию "Оскар": первый раз за фильм "Алиса здесь больше не живет", второй и третий - за работу в картинах "Дикие сердцем" (Wild At Heart, 1990) и "Беспутная роза" (Rambling Rose, 1991). В обоих фильмах мать и дочь снимались вместе.