Шейкин: дети могут безопасно пользоваться смартфоном с 12 лет

При этом сенатор допустил, что если родители с ранних лет формируют у ребенка цифровую культуру, то телефон ему можно доверить и раньше

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Безопасный возраст для начала самостоятельного использования мобильного телефона - 12-14 лет, но если родители с юных лет формируют у ребенка цифровую культуру, то телефон ему можно доверить и раньше. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Сегодня мобильный телефон для ребенка - это не просто средство связи в классическом понимании, а часть образовательной и социальной среды. В мире, где технологии становятся неотъемлемым аспектом повседневной жизни, полностью изолировать детей от гаджетов нельзя. <…> Безопасным ориентиром для самостоятельного пользования смартфоном можно считать возраст 12-14 лет", - считает сенатор.

Однако, по мнению Шейкина, если родители с ранних лет формируют у ребенка цифровую культуру, учат ответственности и объясняют все возможные риски, то телефон может появиться и раньше, но под определенным родительским контролем.

Главное в этой ситуации, как подчеркнул сенатор, - найти баланс. Если родители будут просто запрещать ребенку пользоваться смартфоном, то он неизбежно окажется в "цифровой тени сверстников", считает Шейкин. При этом, по его мнению, если позволят пользоваться без ограничений, то могут столкнуться с киберугрозами или проблемами с психикой. "Поэтому подход должен быть осознанным и поэтапным: сначала ограниченные функции связи и общения, затем постепенное расширение возможностей по мере взросления и понимания", - заключил сенатор.