В МВД назвали признаки мошеннических объявлений

Завышенные обещания и общение исключительно в мессенджерах стали одними из них

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Завышенные обещания, отсутствие конкретики и общение только через мессенджеры могут быть признаками мошеннических объявлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"К признакам, позволяющим отличить реальные объявления от мошеннических, можно отнести завышенные обещания: слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности", - сказали в пресс-центре. В МВД добавили, что к таким признакам также относится отсутствие конкретики, когда в объявлениях нет точного адреса, организации, ИНН, официальных реквизитов. Связь только через мессенджеры или анонимные номера без городской линии также могут быть признаком объявлений мошенников.

Кроме того, отметили в МВД, мошенники в своих объявлениях навязывают предоплату. Например, требуют перевести деньги для брони, страховки, гарантии. Еще один признак мошеннического объявления - ошибки в тексте или его небрежное оформление, странные формулировки, а также фотографии, бесплатно скачанные из интернета и т. д.