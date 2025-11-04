В МВД рассказали, когда нельзя оформить первый паспорт через "Госуслуги"

Учетная запись должна быть подтвержденной, а также с 14-летия подростка должно пройти менее 90 дней

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Подростки по достижению 14 лет могут подать заявление на получение первого паспорта через "Госуслуги" в течение 90 дней со дня рождения и при условии подтвержденной учетной записи, в остальных случаях сделать это можно только в МФЦ или МВД. Это следует из материалов Миграционной службы МВД.

"Граждане России, достигшие возраста 14 лет, могут [подать документы] через Единый портал государственных и муниципальных услуг при соблюдении нескольких условий: со дня рождения не должно пройти 90 дней, и у ребенка есть подтвержденная учетная запись", - сказали в службе.

При этом, как отметили в МВД, если со дня рождения прошло 90 дней, ребенок может подать заявление только лично в офисе МФЦ или территориальном подразделении МВД России. "Присутствие родителей или законных представителей ребенка на всех этапах оформления необязательно", - отметили в МВД.