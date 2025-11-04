Эксперт Мокрышева: более 30% детей в России страдают избыточным весом

Из них у 2% диагностировали ожирение, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше 30% детей в России имеют избыточную массу тела, при этом у 2% диагностировано ожирение, сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии Минздрава заслуженный врач РФ Наталья Мокрышева.

"Особую тревогу всего медицинского сообщества вызывает рост распространенности ожирения среди детей и подростков. Согласно нашим данным, примерно одна треть детей в России имеет избыточный вес. Диагноз "ожирение" на конец 2024 года имеют 642 626 детей (по сравнению с 478 113, по данным мониторинга 2020 года), что составляет около 2% от всей детской популяции страны. Морбидное, то есть ожирение третьей степени, наблюдается почти у 4 тыс. детей. Вместе с весом растет риск сахарного диабета второго типа и его осложнений", - сказала она.

Мокрышева отметила, что среди взрослого населения ожирением на 15% чаще страдают мужчины: 52,4% против 37,1% При этом мужчины стали набирать вес быстрее: за последние пять лет распространенность лишнего веса среди них выросла на 5,5 процентных пункта (п. п.), в то время как среди женщин этот показатель увеличился лишь на 2,4 п. п.

"Будущее нации в этом смысле находится в опасной ситуации, ведь именно при наличии лишнего веса в детстве закладываются риски развития (в будущем) различных тяжелых сопутствующих заболеваний. Например, риск развития тромбоэмболий при избыточной массе тела в детском возрасте возрастает в 1,5 раза. Смерть от всех причин, включая ишемическую болезнь сердца, выше в два раза, онкологических заболеваний - на 24%", - заключила она.