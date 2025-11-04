Монахиня Варваря: ВСУ соревновались в меткости, стреляя по крестам монастыря

В качестве мишени они выбрали кресты Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в ДНР

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие соревновались между собой в меткости, выбрав в качестве мишеней кресты Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольское в ДНР. Об этом ТАСС рассказала насельница монастыря монахиня Варвара.

"Говорить о том, что они ошиблись или случайно [попали], или промахнулись, это, конечно, очень наивно, потому что нам люди рассказывали, что в интернете было видео, на котором украинские солдаты со стороны дач демонстрировали свою меткость и, выстрелив из своего орудия, попали в крест", - сказала она.

Свято-Николаевский Успенский женский монастырь в ДНР построен в 1998 году схиархимандритом Зосимом, он подвергается регулярным атакам со стороны украинских военнослужащих.

Директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко рассказал ТАСС, что в результате атак ВСУ в Донбассе уничтожено порядка 200 православных храмов, некоторые из них разрушены полностью и не подлежат восстановлению.

Скопенко также добавил, что по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Донбассе проводится масштабная работа по восстановлению поврежденных православных храмов. К настоящему времени удалось отремонтировать 48 храмов.