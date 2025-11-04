В МВД выявили схему обмана под предлогом вывода денег с "Пушкинской карты"

Аферисты ищут своих жертв среди подростков в соцсетях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Мошенники стали обманывать подростков и похищать деньги под предлогом их вывода с "Пушкинской карты". Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты находят доверчивых подростков в соцсетях и обещают им помочь вывести деньги с "Пушкинской карты". Они просят назвать номер карты, срок действия, трехзначный код с обратной стороны и код подтверждения. Получив реквизиты, мошенники списывают все средства и пропадают. При этом номер телефона и аккаунты жертвы они блокируют.

В МВД в связи с распространением данной схемы подчеркнули, что нельзя законно снять деньги с "Пушкинской карты" наличными или через третьих лиц. Там отметили, что если ребенку предлагают купить или обналичить карту - это 100% мошенники.

В целях предупреждения подобных преступлений в МВД советуют родителям поговорить с ребенком о безопасности личных данных. Ему следует объяснить, что нельзя никому сообщать данные карты и коды. Также родителям посоветовали следить за активностью ребенка в соцсетях.