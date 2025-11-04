В Казахстане на берегу Каспийского моря экологи нашли 112 погибших тюленей

Для выяснения причины мора каспийских тюленей на месте собрали пробы морской воды

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники департамента экологии Мангистауской области Казахстана обнаружили туши 112 тюленей на побережье Каспийского моря в Казахстане. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным департамента, "в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей". На месте проведен сбор проб морской воды для выяснения причин происшедшего.

Случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят не впервые. В июне 2025 года в Минсельхозе Казахстана ТАСС сообщали, что причиной таких случаев в 2024 году могли стать высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусная инфекция на фоне иммунодефицита и асфиксия в результате выброса со дна моря природного газа. В 2022-2023 годах эти животные гибли от чумы плотоядных и острой пневмонии.