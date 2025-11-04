Россия и Китай укрепят сотрудничество по охране амурского тигра и панды

Москва и Пекин будут расширять обмены по темам заповедников и нацпарков

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай планируют усилить взаимодействие в сфере защиты животных, в частности амурского тигра и большой панды. Об этом говорится в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Стороны будут "укреплять сотрудничество в сфере сохранения биоразнообразия, в том числе в отношении таких видов, как амурский тигр, дальневосточный леопард, лошадь Пржевальского, снежный барс", указано в документе. Также Россия и Китай намерены поддерживать взаимодействие по вопросам защиты больших панд и золотистых курносых обезьян, говорится в коммюнике.

Москва и Пекин планируют расширять сотрудничество и обмены по тематике природных заповедников в формате национальных парков, а также сохранять координацию по вопросам экологии в рамках таких многосторонних механизмов, как ШОС и БРИКС, следует из документа.