Депутат Румянцев: отечественная вакцина от ВПЧ может быть дешевле импортной

Александр Румянцев также отметил, что ведется работа по включению вакцинации от ВПЧ в национальный календарь прививок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Эксперты ожидают, что первая отечественная вакцина от вируса папилломы человека, запущенная в производство в Кировской области, может быть дешевле импортной в два раза. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.

В России до настоящего времени для профилактики ВПЧ применялись только зарубежные препараты. 29 октября биофармацевтическая компания "Нанолек" открыла в Кировской области первое отечественное производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу - от получения антигена до готовой лекарственной формы. Первые запущенные в производство серии вакцины "Цегардекс" выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года, к 2027 году компания планирует производить более 3 млн доз вакцины в год, что позволит закрыть потребность России в вакцине и вывести препарат на международный рынок.

"Предположительно [отечественная вакцина будет дешевле] в два раза", - сказал Румянцев.

Он отметил, что ведется работа по включению вакцинации от ВПЧ в национальный календарь прививок, чтобы граждане, которым нужна такая прививка, могли получить вакцину бесплатно.

"Мы ведем такую работу достаточно давно, [необходимо обеспечить] федеральное финансирование. Мы хотели бы, чтобы при составлении этого календаря [вакцинация была бы предусмотрена] и для мальчиков, и для девочек, потому что мальчики являются носителями этих вирусов. У нас стоит в плане [добиться включения вакцинации от ВПЧ на национальны прививочный календарь] в будущем году. И комитет по охране здоровья Госдумы, и медицинское сообщество, и союз профессиональных организации - мы на всех этапах осуществляем контроль за тем, чтобы этот план был выполнен", - сказал Румянцев.

По его словам, в ряде субъектов России вакцинация от ВПЧ включена в региональный календарь прививок, и опыт вакцинирования девочек показывает хорошие результаты. "Есть вакцина зарубежного производства. Я много лет был главным педиатром в Москве и мы ввели эту вакцину для девочек в возрасте 12 лет, она использует уже больше 15 лет. Сейчас эти девочки уже взрослые, они продолжают наблюдение и в этой группе девочек нет тех расстройств, которые сопровождают начало полной жизни", - отметил депутат.

Российская вакцина

Вакцина "Цегардекс" - это результат труда российских ученых. Препарат разработан в рамках партнерства компании "Нанолек" и НПК "Комбиотех". Он прошел необходимый объем исследований, в ходе которых подтвердил высокий профиль эффективности и безопасности - в марте 2025 года получено регистрационное удостоверение с показаниями для взрослых. В августе в Минздрав России направлено досье с результатами клинических испытаний с участием детей. Расширение показаний на данную возрастную группу ожидается в феврале 2026 года.

По данным НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, отечественная вакцина "Цегардекс" защищает от четырех типов вируса: 6, 11, 16 и 18. Типы 6 и 11 не относятся к высокоонкогенным, но вызывают папилломы и бородавки, связанные с ВПЧ. Типы 16 и 18 - наиболее опасные: они вызывают около 70% случаев рака шейки матки в России. Исследования показали, что четырехвалентные вакцины обеспечивают перекрестный иммунитет против других онкогенных типов - 31, 33 и 45, что формирует стойкую защиту от большинства штаммов ВПЧ.

Опасность ВПЧ

ВПЧ является одним из самых распространенных вирусов, передаваемых половым путем, а также причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований у женщин и мужчин. В Российской Федерации частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ варьирует от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (около 600 тыс. женщин в год) - следствие ВПЧ-инфекции. Высокоонкогенные типы ВПЧ (16 и 18) вызывают примерно 70% всех случаев рака шейки матки. При этом рак шейки матки занимает 2-е место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин в возрасте 14-45 лет и 1-е место в структуре смертности среди женщин самого активного и трудоспособного возраста до 44 лет, а также 6-е место по количеству потерянных лет жизни.