Лекции общества "Знание" на тему традиций народов РФ прослушали 10 тыс. человек

Он отметил, что подрастающему поколению нужно объяснять, что единство - это "не про лозунги и слова, а про действия"
05:21

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек прослушали лекции общества "Знание", посвященные языкам и традициям разных народов России. Об этом сообщил гендиректор просветительской организации Максим Древаль в своем Telegram-канале.

"С 1 по 4 ноября в рамках фестиваля "Народы России и СНГ" в 89 регионах России провели более 300 лекций на тему "Сила - в многообразии: язык и традиции разных народов России". Слушателями стали 10 тысяч человек. Наши лекторы - лидеры общественного мнения, ученые, педагоги - рассказывали об истории страны, о том, как Россия стала "семьей семей", - написал Древаль.

Он отметил, что подрастающему поколению нужно объяснять, что единство - это "не про лозунги и слова, а про действия". "Это честный труд, уважение, готовность брать ответственность за ближнего, подставить плечо, когда необходимо. Об этом нужно разговаривать с молодыми людьми, а еще лучше - показывать примеры", - подчеркнул глава просветительской организации.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. 

