ФНП: в России сделки у нотариусов сложно оспорить мошенникам

В год совершается более полумиллиона безопасных нотариальных сделок с жилой недвижимостью

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сделки в нотариальной форме в РФ практически не оспариваются. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Ранее пенсионерка из Москвы отсудила квартиру, которую продала шесть лет назад, предоставив справку, согласно которой она страдает умственной отсталостью и не осознавала, что продает жилье, сообщали Telegram-каналы.

"Сделки в нотариальной форме практически не оспариваются. В год в России совершается более полумиллиона безопасных нотариальных сделок с жилой недвижимостью. А в первые месяцы 2025 года уже наблюдалась устойчивая динамика по росту числа нотариально удостоверенных сделок с недвижимостью. Так, с января по апрель их было оформлено почти 310 тысяч, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - отметили нотариусы.

Как пояснили в ФНП, если сделка проходила через нотариуса, то, к примеру, продавцу квартиры будет крайне сложно утверждать, что он был "не в себе", поскольку нотариус наблюдает за человеком именно в момент сделки: фиксирует его состояние, ясное сознание. Одна из ключевых задач нотариуса при удостоверении сделки - убедиться, что стороны действуют добровольно и отдают отчет своим действиям.

Как проходит регистрация сделки?

Нотариус убеждается в дееспособности сторон, в том, что они понимают смысл сделки и ее последствия, не находятся под давлением, отметили в ФНП. Также юрист разъясняет им все значимые правовые нюансы сделки. Кроме того, прежде чем поставить печать на договоре, нотариус устанавливает личности сторон и проводит серьезную правовую экспертизу, направляет запросы в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), МВД, ЗАГС и другие ведомства и реестры, чтобы проверить как предъявленные сторонами документы, так и сам объект купли-продажи. Нотариус проверяет отсутствие ограничений прав (маткапитал, банкротство и так далее) и обременений имущества, необходимость получения согласия супруга или иных юридически значимые обстоятельства, которые могут стать препятствием для совершения сделки.

"Если у нотариуса есть сомнения в понимании сторонами происходящего - он откажет в удостоверении договора. Если кто-то предъявит поддельный паспорт или иную фальшивку - в нотариальную контору вызовут полицию", - рассказали в ФНП.

Для еще больших гарантий безопасности по желанию сторон можно провести видеофиксацию нотариальной сделки. Если одна из сторон попытается оспорить договор, запись будет предоставлена по запросу суда. Тем самым будет показано, как все было на самом деле, кто из сторон что говорил, кто как себя вел, оказывалось ли давление на участников сделки и так далее.

Нотариальная форма сделки обеспечивает и безопасность расчетов, если проводить их через депозит нотариуса: деньги в этом случае не придется обналичивать, и они перейдут от покупателя продавцу только после регистрации перехода права либо исполнения других условий, прописанных в договоре.

Если сделка происходит в простой письменной форме, то никто основательно не проверяет ни юридическую чистоту сделки, ни дееспособность сторон, предупредили в ФНП. По закону за такую сделку никто не отвечает, кроме самих сторон договора.

Риски дарения

В ФНП напомнили, что ранее одним из излюбленных сегментов рынка у мошенников были договоры дарения недвижимости. Пенсионеры доверчиво переписывали свое жилье в простой письменной форме на "добрых людей" и оказывались без крыши над головой. Для предотвращения таких афер с января 2025 года для дарения недвижимости между гражданами законодательно ввели обязательную нотариальную форму. То есть теперь уговорить бабушку подарить им квартиру у мошенников не получится: нотариус не позволит. Но, к сожалению, аферисты уговаривают пожилых людей продать квартиры и забирают у них деньги, используя незащищенность простой письменной формы.