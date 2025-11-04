Празднование Дня народного единства во Владивостоке посетило 13,5 тыс. человек

В рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке прошли тематические выставки и мастер классы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (слева) © Юрий Смитюк/ TACC

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь Дня народного единства собрали около 13,5 тыс. жителей и гостей города, одним из главных событий стал крестный ход, в котором приняли участие четыре тыс. человек, рассказала ТАСС первый заместитель директора Приморского культурно-исторического центра Алевтина Легкошкурова.

По ее словам, колонна верующих прошла от Покровского парка по Океанскому проспекту до Спасо-Преображенского кафедрального собора. В шествии приняли участие православные верующие во главе с митрополитом Павлом и духовенством Владивостокской епархии, вместе с ними шли юнармейцы и курсанты военно-морского училища, участники несли хоругви и святые иконы.

После крестного хода с поздравлением к жителям Приморья обратился губернатор края Олег Кожемяко.

"И я от всей души поздравляю вас с Днём народного единства. Мы вспоминаем, как 400 лет назад сплоченность и солидарность русского народа смогли одолеть захватчиков. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский объединили тысячи добровольцев, получив всенародную поддержку. Люди сдавали деньги, провизию, оружие. Эти времена 1612 года показали, как важно единение нашего народа без различий и сословий. В единстве наша сила", - обратился он к жителям.

По словам главы региона, незыблемость российской государственности подтверждалась не раз и оставалась опорой для народа в самые трудные периоды истории.

"Так было во все времена. Многонациональное фронтовое братство одержало победу в Великой Отечественной войне, 80-летие которой мы отмечаем в этом году. И мы видим и знаем, что та помощь и поддержка, которая идет от каждого из нас, сегодня как никогда нужны нам. Сегодня, когда наша Родина нуждается в помощи, все регионы России объединились возле этого", - отметил губернатор.

С обращением к участникам праздника выступил и митрополит Владивостокский и Приморский Павел. Он подчеркнул, что многонациональность России является силой страны.

"Наши неприятели считают, что наличие множества национальностей на стране - это наша слабость, и пытаются сеять рознь, но в этом наша сила. <…> И сегодня в ряды нашего ополчения, в зону специальной военной операции, вновь входят добровольцы из разных народностей. И вновь сплоченно плечом к плечу, оказывают друг другу поддержку и побеждают на фронте", - отметил владыка.

Развлечения в праздничный день

В рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке прошли тематические выставки и мастер классы.

В парке "Россия - Моя история" открылась мультимедийная историко-правовая выставка "Защита суверенитета Российского государства. История и современность". Посетители ознакомились с архивными материалами, рассказывающими о многовековой борьбе России за государственный суверенитет.

"Впервые во Владивостоке открывается выставка, которая затрагивает без всяких замалчиваний такие острые вопросы защиты российского суверенитета. Эта выставка была подготовлена Министерством юстиции Российской Федерации к XII Петербургскому юридическому форуму. И после того, как она с большим успехом прошла, было принято решение предоставить возможность всем регионам России экспонировать ее в своих регионах. И я надеюсь, что она внесет свой вклад в то, чтобы граждане нашей страны понимали, в какой великой стране они живут, чем занимались и как обороняли суверенитет нашего великого государства, наши предки", - рассказал начальник главного управления Минюста России по Приморскому краю Эдуард Мухаметов.

Для гостей и жителей Приморья филиал Национального центра "Россия" подготовил специальную культурную программу. Посетителям показали шаманские обряды, дали попробовать блюда кухонь коренных малочисленных народов Приморья, а также провели гастрономические и творческие мастер-классы.

"Национальный центр "Россия" в Приморье уделяет особое внимание культуре малочисленных народов, проживающих в крае. Этой теме посвящено отдельное пространство в экспозиции Центра. Удэгейцы живут далеко от региональной столицы, и не каждый житель может познакомиться с их традициями и культурой, поэтому национальный центр в Приморском крае решил в День народного единства представить быт, обычаи наших коренных малочисленных народов в самом центре. Начали день с обряда шамана, показали традиционные танцы, представили мастер-классы по созданию оберегов", - поделилась руководитель Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.

История праздника

Праздник установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником. Русская православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божией Матери "за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года".

В советские годы 4 ноября не отмечалось, но праздник был возвращен в 2005 году по инициативе Межрелигиозного совета России.