Педагоги из России провели курсы для учителей русского в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 4 ноября. /ТАСС/. Курс по обучению русскому языку для 26 учителей высокогорных районов Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана провели педагоги Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) в рамках реализуемого Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история" проекта "Учу великому" при поддержке Министерства просвещения РФ.

Как сообщила ТАСС преподаватель АлтГПУ, доцент кафедры общего и русского языкознания и методики преподавания русского языка как иностранного Марина Небольсина, программа проходила в течение пяти дней в Хороге (административном центре ГБАО), ею были охвачены 26 преподавателей русского языка и допобразования из этого города и нескольких районов - Рушанского, Шугнанского, Рошткалъинского, Ишкашимского и Мургабского.

"Мы рассматривали, какие условия необходимо создавать для того, чтобы ребенок изучал русский язык с интересом, имел мотивацию к обучению на русском языке", - пояснила Небольсина.

Она сообщила, что по завершении курса участники представили свои проекты - различные игровые задания, включая мобильный театр. В нем дети будут под руководством преподавателей ставить спектакли по мотивам русских народных сказок.

"В целом, проекты учителей произвели сильное впечатление, настолько они были креативными, необычными", - поделилась Небольсина. Она сообщила, что все участники курса, успешно прошедшие обучение, получат удостоверения о повышении квалификации.

Русский язык в Таджикистане закреплен в Конституции в качестве языка межнационального общения. В школах с обучением на таджикском языке русский является обязательным предметом для изучения. Госпрограмма по совершенствованию преподавания русского и английского языков до 2030 года была принята в 2019 году. Это уже вторая программа в стране, первая госпрограмма была рассчитана на 2015-2020 гг.