Бывшие солдаты ВСУ посетили исторические музеи Мелитополя

На площади Победы они возложили цветы к стеле "Город воинской славы"

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Бывшие солдаты ВСУ, воюющие сейчас вместе с российскими бойцами и служащие в добровольческом отряде им. Мартына Пушкаря в Запорожской области, побывали на исторических экскурсиях в музеях Мелитополя. На площади Победы они возложили цветы к стеле "Город воинской славы", посвященной освобождению Мелитополя от фашистов в 1943 году, передает корреспондент ТАСС.

К Дню народного единства

Поездка приурочена к празднованию Дня народного единства. Бойцы отряда им. Мартына Пушкаря вышли из состава ВСУ, но в ВС РФ не вступали, таким образом, это самостоятельное подразделение, которое освобождает украинскую землю от национализма вместе с Россией. Отряд назван в честь Мартына Ивановича Пушкаря - соратника Богдана Хмельницкого и активного участника восстания запорожских казаков против правительства Речи Посполитой в XVII веке.

"Они сделали правильный шаг, встретившись с нашими военными, они осознали всю ту трагедию, в которую были втянуты, и поэтому вместе с российскими бойцами освобождают свою родину. Власть на Украине захвачена фашистским режимом, который системно убивает своих граждан. А наши люди объединены общим русским культурным фундаментом, и, встречаясь друг с другом, возвращаясь к своим истокам, понимают, что мы - дети народа-победителя, который в свое время победил Наполеона, Гитлера, и у нас нет другого пути, кроме как объединиться и дать отпор тому злу, которое нам насаждается", - прокомментировал депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев, принимавший участие в ознакомительной поездке добровольцев.

В мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" они побывали на интерактивной экскурсии об истории России. Значимая ее часть была посвящена происхождению Дня народного единства, подвигу Минина и Пожарского, а также борьбе русского народа против польских интервентов.

В Мелитопольском краеведческом музее бойцам рассказали об истории становления Новороссии, а также о том, как в 1783 году по манифесту Екатерины Великой Запорожье в составе Крымского ханства вошло в Российскую империю и стало ее южной границей. Краеведы также провели экскурсию по залам, посвященным Великой Отечественной войне. Особое внимание экскурсоводы уделили экспозиции о госперевороте в 2014 году и Евромайдане, а также псевдоукраинской идеологии, призванной разделить братские народы России и Украины. Так, в музее хранится фрагмент первого памятника Ленину, разрушенного националистами в Киеве. Кроме того, сохранились детские книги с националистическим содержанием, формирующем негативное отношение к России и пропагандирующем ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

"Это идеология, которая была просчитана западными спецслужбами. Убрать памятники, убрать [русский] язык. Получится - разделить на религиозной почве. Полыхнули мы на языке. Когда они пришли к власти, первый закон, который был принят - о запрете русского языка", - рассказал военным директор музей Евгений Горлачев. Осмотрели бойцы и экспозицию, посвященную вхождению Запорожской области в состав РФ, а также спецоперации.