Бывший солдат ВСУ призвал красноармейскую группировку к сдаче в плен ВС РФ

Только так можно сберечь жизнь, заявил военнослужащий с позывным Орел

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший военный ВСУ, воюющий сейчас вместе с российскими военными и служащий в добровольческом отряде им. Мартына Пушкаря с позывным Орел, призвал окруженную группировку украинских военных в Красноармейске (украинское название - Покровск) ДНР сдаться в плен российским войскам.

"Только правильное [для ВСУ в Красноармейске] решение - сдаться в плен. Так можно сберечь жизнь. И все", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о судьбе окруженных в городе солдат ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие отразили 10 атак ВСУ с целью выхода из окружения к северу и северо-западу от Красноармейска. Отмечается, что в городе штурмовые группы ВС РФ зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР.