Путин поздравил "Рособоронэкспорт" с 25-летием

Президент назвал компанию одним из ключевых участников мирового рынка вооружений

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив АО "Рособоронэкспорт" с 25-летием компании, отметив, что за прошедшие годы она внесла значительный вклад в укрепление национальной безопасности, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса и продвижение российских технологий за рубеж.

"За прошедшие четверть века компания внесла большой вклад в расширение военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, в укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета страны, ее позиций на международной арене", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что деятельность "Рособоронэкспорта" способствует модернизации отечественного ОПК, сохранению и развитию уникального научного и кадрового потенциала отрасли, служит продвижению перспективных опытно-конструкторских проектов, а также созданию принципиально новых образцов вооружений и техники.

Глава государства отметил, что сегодня, несмотря на внешние вызовы, "Рособоронэкспорт" продолжает оставаться одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, сотрудничая более чем со 120 странами. По его словам, такая активная работа повышает финансовую устойчивость российского ОПК и подтверждает авторитет России как надежного поставщика военной продукции и технологий, а также позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнерства и союзничества..

"Уверен, что вы и впредь будете достойно решать поставленные задачи. Желаю сотрудникам и ветеранам "Рособоронэкспорта" здоровья, успехов и всего самого доброго", - заключил президент.

Сегодня исполнилось 25 лет со дня основания госкорпорации. ФГУП "Рособоронэкспорт" был образован как единый государственный посредник в торговле оружием в сфере военно-технического сотрудничества.