Главы ДНР, ЛНР и Запорожья поздравили жителей с Днем народного единства

Население регионов России непобедимо, когда едино, отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

ГЕНИЧЕСК, 4 ноября. /ТАСС/. Главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поздравили жителей с Днем народного единства, который ежегодно отмечают 4 ноября.

"Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем народного единства! У нас разная история, разные корни, но одна Родина. Мы верим в Россию, любим ее и хотим видеть сильной, свободной и процветающей. Херсонщина проходит сложный путь. Продолжается специальная военная операция, сохраняется военное положение, враг пытается мешать, но мы восстанавливаем дороги, строим новые дома и развиваемся. Нас не сломить - мы вместе, а значит, мы сильнее", - написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Жители регионов России непобедимы, когда едины, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Наша общая история, написанная великими победами и трудовыми свершениями, - это прочный фундамент, на котором строится настоящее и будущее. Она учит нас взаимовыручке, стойкости и безграничной любви к Родине. Сегодня эти традиции продолжают наши герои - воины армии, бойцы и добровольцы, которые с оружием в руках защищают родную землю, ее мир и безопасность. Они - достойные наследники победителей, и их мужество вновь доказывает: нет таких испытаний, которые мы не смогли бы преодолеть вместе", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что День народного единства имеет особое значение для жителей республики. "Он [праздник] напоминает о том, что истинная сила нашего народа кроется в сплоченности, взаимной поддержке и готовности сообща противостоять любым вызовам. Сегодня вся Россия - как единая семья. Плечом к плечу на передовой с противником сражаются воины из всех регионов нашей многонациональной страны. От Балтики до Тихого океана, от Черного моря до полярного края идет помощь Донбассу. Совместными усилиями мы возрождаем наши города, восстанавливаем школы, больницы и дома, создаем условия для мирной и стабильной жизни", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал народное единство - фундаментом всех стратегических побед России. "Сегодня мы плечом к плечу стоим на защите национальной и культурной идентичности. Защитники нашего Отечества мужественно сражаются на полях специальной военной операции за мирное будущее наших детей. Им помогают и поддерживают миллионы людей всех возрастов и национальностей. Потому что мы - одна большая семья. Вместе мы обязательно одержим долгожданную Победу и восстановим все, что разрушил враг. Ведь наша сила - в единстве", - подчеркнул он.

Глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил, что жители Харьковщины понимают смысл праздника. "Время, когда необходимо противостоять угрозам, вновь объединило нас чувством патриотизма и верности Отечеству. Тысячи наших бойцов с отвагой и решимостью освобождают харьковские земли от неонацистов, и столько же гражданских людей, за линией соприкосновения, помогают жителям приграничных территорий, внося свой вклад в то, чтобы Россия оставалась великой и суверенной державой. Убежден, что единство, верность долгу и любовь к Родине помогут нам, как это не раз было в истории, выстоять и победить", - подчеркнул он.

О Дне народного единства

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением Москвы от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.