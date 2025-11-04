Глава ФАДН поздравил россиян с Днем народного единства

Игорь Баринов заявил, что праздник отражает фундаментальные ценности российского общества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов поздравил россиян с Днем народного единства, отметив отражение в празднике фундаментальных ценностей российского общества. Поздравление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"Руководитель ФАДН России Игорь Баринов и коллектив Федерального агентства по делам национальностей поздравляют граждан Российской Федерации с Днем народного единства. День народного единства - это символ исторической преемственности, взаимного доверия и готовности народа объединяться ради мира и стабильности. Он отражает фундаментальные ценности российского общества: уважение к традициям, ответственность перед страной и осознание своей роли в ее развитии", - отмечается в поздравлении ФАДН.

В ведомстве призвали помнить, что "в единстве и согласии наш народ - великая сила", а процветание и благополучие Родины достигается "лишь совместными усилиями". "Народов много - Родина одна", - заключили в ведомстве.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.