В Судже добровольно остались жить более 70 человек

Жителям продолжают оказывать гуманитарную и социальную помощь

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 70 человек остались проживать в Судже Курской области, в основном это люди в возрасте. Об этом ТАСС сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Люди не могут оставить свои частные дома, потому что у них там остается хозяйство. Их пытаются вывезти в более безопасный район, но пока они остаются на месте, уточнил собеседник агентства.

По его словам, жителям Суджи продолжают оказывать гуманитарную и социальную помощь.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта Минобороны России объявило об освобождении Суджы Курской области.