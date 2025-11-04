Муфтий Москвы поздравил россиян с Днем народного единства

Альбир Крганов напомнил о том, что народное единство позволяет преодолевать самые трудные невзгоды

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов поздравил россиян с Днем народного единства, напомнив о том, что народное единство позволяет преодолевать самые трудные невзгоды. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале ДСМР.

"Дорогие соотечественники! Более четырехсот лет назад в этот день люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Праздник народного единства - это повод еще раз осознать, что независимо от национальной и религиозной принадлежности, все мы - граждане одной страны - России! Народное единство особенно ярко, как сегодня, проявляется в эпоху тяжелых испытаний, поэтому история России всегда подтверждается примерами, когда сила духа и объединение граждан вокруг своего любимого Отечества позволяли преодолевать самые трудные невзгоды и лихолетье", - говорится в поздравлении Крганова.

"Пусть этот светлый и значимый день наполнит ваши сердца гордостью за наше государство и нашу Родину, вдохновением на новые достижения и укреплением дружбы и сотрудничества. Желаю всем здоровья, счастья, мира и благополучия! И да хранит Всевышний всех вас в добром здравии и воздаст за благие деяния", - заключил свое поздравление глава ДСМР.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.