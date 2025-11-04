Депутат Башанкаев: снабжение госпиталей с 2022 года колоссально улучшилось

При этом парламентарий отметил, что некоторое медицинское оборудование еще есть не у всех гражданских врачей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия") отметил значительные улучшения в вопросе снабжения госпиталей в сравнении с 2022 годом.

"Я смею отметить, что с момента 2022 года снабжение госпиталей колоссально улучшилось. Я помню, в 2022 году коллеги просили по-быстрому привезти какие-то реактивы, то сейчас не просят ни реактивы, ни оборудования, тушенку-то уже давно прекратили просить", - сказал Башанкаев в интервью ТАСС.

Депутат отметил, что некоторое медицинское оборудование, которое доступно госпиталям, есть не у всех гражданских врачей. "Снабжение стало на порядок лучше, оно такое стабильно хорошее", - подчеркнул он.