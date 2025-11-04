В Якутске открыли выставку трофейной техники, захваченной в зоне СВО

В экспозиции представлены российский танк Т-72 с надписью "Алеша" на стволе и пять подбитых бронемашин ВСУ

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Выставку с образцами военной техники, захваченной в зоне специальной военной операции, открыли в Якутске у исторического парка "Россия - моя история". Мероприятие организовано в рамках III Республиканского антифашистского форума, сообщили в пресс-службе правительства Республики Саха (Якутия).

"Мы открываем наш Республиканский антифашистский форум уже в третий раз, это уже традиция, уже система. Сегодня на площадке музейного комплекса "Россия - моя история" официально открываем экспозицию из пяти образцов трофейной техники, которая в основном была подбита нашими бойцами на Южно-Донецком направлении. Это наглядное подтверждение мужества и профессионализма наших бойцов" - приводятся в сообщении слова председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова.

На выставке представлены российский танк Т-72 с надписью "Алеша" на стволе и пять подбитых бронемашин ВСУ: бронетранспортер M113 и боевая машина пехоты M2 "Брэдли" производства США, французский бронетранспортер VAB, а также боевые машины финского и украинского производства.

В открытии экспозиции приняли участие Герои России из Якутии, представители командования Восточного военного округа, 28 бойцов спецоперации группировки войск "Восток" ВС РФ, которые 3 ноября прибыли в Якутск для участия в антифашистском форуме с линии боевого соприкосновения, а также ветераны специальной военной операции, представители молодежных организаций Якутии, жители и гости города.

"Третий Республиканский антифашистский форум - это наше твердое "нет" попыткам переписать историю. Эта экспозиция трофейной техники станет символом нашей грядущей победы, единства, торжества отваги и смелости наших воинов", - сказал в ходе торжественного открытия заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, сопредседатель оргкомитета III Республиканского антифашистского форума генерал-лейтенант Роман Греков.