Путин поручил сохранить муралы фестиваля "Лица городов" в Приморье

Ответственным за исполнение назначен губернатор Приморского края Олег Кожемяко

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Приморского края обеспечить сохранность муралов, созданных в рамках фестиваля "Лица городов". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Приморского края обеспечить физическую сохранность объектов уличного искусства (муралов), созданных в рамках фестиваля "Лица городов", - сказано в поручении, опубликованном по итогам Восточного экономического форума.

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 ноября, далее - один раз в год. Ответственным за исполнение назначен губернатор Приморского края Олег Кожемяко.