Путин поручил перенести "Арт-гавань" на набережную Цесаревича во Владивостоке

Ответственным за исполнение назначен губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Приморского края перенести творческое пространство "Арт-гавань" на набережную Цесаревича во Владивостоке, обеспечив его сезонное функционирование. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Приморского края обеспечить перенос творческого пространства "Арт-гавань" на территорию набережной Цесаревича в г. Владивостоке и его сезонное функционирование", - сказано в перечне поручений, опубликованном по итогам Восточного экономического форума.

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 ноября, далее - один раз в год. Ответственным за исполнение назначен губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Неделя культурно-образовательной площадки "Арт-гавань" прошла во Владивостоке в рамках фестиваля уличного искусства "Лица городов" с 30 августа по 6 сентября.