В Казахстане за похищение невест задержали 15 человек

В МВД республики призвали очевидцев не игнорировать такие ситуации, а незамедлительно заявлять о них в полицию

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Казахстана задержали за 15 человек за похищение невест в течение полутора месяцев после вступления в силу нового закона, который ввел в Уголовный кодекс отдельную статью с наказанием за принуждение к браку. Об этом сообщили в медиацентре МВД республики.

По данным ведомства, "с момента вступления в силу новых изменений подразделения органов внутренних дел возбудили семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент".

Кроме того, полиция опубликовала видео с камер наблюдения со случаями похищения женщин на улицах. В ведомстве призвали очевидцев не игнорировать такие ситуации, а незамедлительно заявлять о них в полицию.

Закон с поправкой в Уголовный кодекс, который предусматривает введение уголовной ответственности за принуждение к браку или сожительству, вступил в силу в Казахстане с 16 сентября. Виновным может грозить до 10 лет лишения свободы, причем добровольное освобождение женщины теперь не является основанием для прекращения уголовного дела в отношении похитителей. В 2024 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что отговариваться якобы национальными традициями и похищать невест - это "вопиющее мракобесие", не совместимое с современным обществом.