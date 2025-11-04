Forbes: основатель Zara возглавил список богатейших людей Испании

Второе место заняла его дочь

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Амансио Ортега, который является основателем сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, возглавил список самых богатых людей Испании. Об этом свидетельствует рейтинг 100 богатейших подданных королевства, опубликованный журналом Forbes.

По его данным, состояние 89-летнего мажоритарного акционера компании оценивается в €109,9 млрд, хотя оно и сократилось на €10,3 млрд по сравнению с 2024 годом. Второе место занимает дочь основателя Inditex Сандра Ортега (€10 млрд). За ней следует Рафаэль дель Пино Кальво-Сотело (€8 млрд) - председатель компании Ferrovial, работающей в секторе транспортной и мобильной инфраструктуры.

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта 2022 года приняла решение временно прекратить их работу. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex насчитывает более 5,5 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. По данным газеты El País, Ортега возглавляет рейтинг Forbes с 2014 года.