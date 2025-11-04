В Запорожской области провели серию лекций ко Дню народного единства

Школьники задавали вопросы о роли единства общества во время крупных реформ и нынешних геополитических событий

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Просветительскую лекцию "Сила единства: история и будущее России", посвященную Дню народного единства, провели для учеников Константиновской школы №3 города Мелитополя Запорожской области и сотрудников регионального управлении федерального казначейства. Об этом сообщили в пресс-службе российского общества "Знание" по ЛНР и Запорожской области.

"В Константиновской школе №3, а затем в областном управлении федерального казначейства прошла просветительская лекция "Сила единства: история и будущее России". Мероприятия провел лектор общества "Знание", учитель истории, географии и физики Валерий Белостенный. Перед школьниками и сотрудниками ведомства выступающий подробно рассказал о драматических событиях начала XVII века, когда стихийное народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского положило конец смуте и восстановило государственность. Историк подчеркнул, что тот выбор "быть вместе ради Родины" стал знаковым для развития российской государственности и по-своему предопределил современное понимание патриотизма", - сказано в сообщении.

В пресс-службе организации отметили, что ученики задавали вопросы о роли единства общества во время крупных реформ и нынешних геополитических событий. "В казначействе разговор вышел на практическую плоскость. Сотрудники ведомства обсудили с лектором, как профессиональное сообщество финансистов способствует достижению национальных целей развития, обеспечивая прозрачность и эффективность бюджетной системы. По итогам двух площадок участники отметили важность исторического просвещения как инструмента формирования патриотизма, гражданственности и живой исторической памяти", - подчеркнули в пресс-службе российского общества "Знание" по ЛНР и Запорожской области.