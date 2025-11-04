Донецкие гимнастки завоевали 11 медалей на соревнованиях в Нальчике

В их числе восемь золотых и три серебряные

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Воспитанницы донецких спортивных школ завоевали 11 медалей на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по художественной гимнастике "Горные ласточки", которые прошли в Нальчике. Об этом сообщил глава городского округа Донецк ДНР Алексей Кулемзин.

"В Нальчике завершились всероссийские и межрегиональные соревнования по художественной гимнастике "Горные ласточки". В копилке спортивных школ №9 "Кировец" и №12 - 11 медалей: 8 золотых и 3 серебряные", - написал он в своем Telegram-канале.

Кулемзин поздравил спортсменов и тренеров с успешным выступлением на соревнованиях.