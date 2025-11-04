Космонавту Олегу Кононенко вручили знак "Почетный гражданин Самарской области"

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил летчику-космонавту Олегу Кононенко знак "Почетный гражданин Самарской области". Об этом глава региона сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

"Герой РФ, легендарный летчик-космонавт. Покорять космос, рискуя жизнью, - подвиг. Мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов. Первый в истории человек, чей общий космический налет превысил тысячу суток. Его достижения и заслуги можно перечислять долго - выдающийся человек, настоящий патриот Самарской земли и нашей страны", - написал Федорищев.

В честь Кононенко в Самаре также открыли тематическую фотовыставку, где представлены редкие кадры жизни и работы космонавта, сделанные фотожурналистом Юлией Рубцовой, отметил губернатор.

"Я хочу высказать самую искреннюю свою благодарность за такую высочайшую честь - присвоение мне звания "Почетный гражданин Самарской области". Для меня эта награда имеет глубокое и личное значение. Мое становление как инженера, как специалиста, прошло именно на Самарской земле. Уже впоследствии, находясь на орбите, в иллюминатор я всегда высматривал Самару, и больше всего я искал свой родной Промышленный район, откуда началась моя дорога в космос", - приводятся в сообщении слова Кононенко.

Кононенко родился в 1964 году в Туркменистане. С 1988 года он работал инженером-конструктором в Центральном специализированном конструкторском бюро в Куйбышеве (впоследствии Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре). В 2008 году Кононенко совершил свой первый космический полет. В общей сложности за пять орбитальных миссий Кононенко налетал 1 110 суток 14 часов 58 минут 37 секунд, что ныне является мировым рекордом по суммарному времени пребывания в космосе. Кроме того, российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, проработав на орбите 373 дня 20 часов 14 минут 22 секунды, поставили новый рекорд по длительности одного полета на Международной космической станции (МКС). В ходе своих орбитальных миссий Кононенко выполнил семь выходов в открытый космос (в т. ч. два во время своего пятого полета) общей продолжительностью 44 часа 30 минут.

Кононенко - Герой Российской Федерации с 2009 года, обладает множеством наград и почетных званий. Космонавт - четвертый спецкор ТАСС на МКС. Как ранее сообщал ТАСС, звание почетного гражданина Самарской области было присвоено космонавту в декабре 2024 года постановлением губернатора региона.