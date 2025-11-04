Москвичи могут не увидеть "бобровое суперлуние" из-за облачности

В ночь на 6 ноября в Москве ожидается облачность без осадков, а по области - местами с небольшим дождем

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Москвичи и жители Подмосковья могут не увидеть "бобровое суперлуние" в ночь с 5 на 6 ноября из-за облачности. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В ночь на четверг, 6 ноября, в Москве ожидается облачность, без осадков, а по области - местами с небольшим дождем", - сказал собеседник агентства. Таким образом, шансы увидеть астрономическое явление для жителей столичного региона минимальны, но, как отметил специалист, все же есть, если в определенные моменты в облачности будут появляться разрывы.

Что же касается прогноза Гидрометцентра РФ, то в среду, 5 ноября, ожидается облачность с прояснениями и преимущественно без осадков при температуре воздуха до плюс 9 градусов. Ночью же на 6 ноября при облачной погоде столбики термометров поднимутся до плюс 5-7 градусов в Москве и плюс 2-7 градусов в Подмосковье. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее в беседе с ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября - в полной фазе она будет на самом близком в году расстоянии от Земли. Так, по словам астронома, в 16:20 мск наступит фаза полнолуния, а в ночь на 6 ноября, в 01:30 мск, Луна окажется в перигее своей орбиты. "Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут, она станет минимальной в году, расстояние, которое будет разделять Землю и Луну, также будет минимальным в году - 356 832 км", - отмечала Кошман.

Суперлуние - не астрономический, а скорее любительский термин, обозначающий полнолуние, происходящее вблизи перигея - максимально близкой к нашей планете точки орбиты Луны. Из-за этого ее диск в полнолуние визуально кажется примерно на 13% больше, чем в момент прохождения полной Луной апогея - самой дальней от нашей планеты точки орбиты.

Что же касается названия суперлуния "бобровое" - в обиход любителей астрономии оно пришло из Северной Америки и означает полнолуние в ноябре - месяце, когда охотники ставили капканы на бобров перед зимой.