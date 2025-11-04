FT: умер богатейший человек в Великобритании Гопи Хиндуджа

Ему было 85 лет, пишет газета со ссылкой на источники

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Самый богатый человек в Великобритании предприниматель Гопи Хиндуджа умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Общее состояние семьи предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа, согласно еженедельной газете The Sunday Times, оценивается в 35,3 млрд фунтов (около $46,1 млрд). Она владеет конгломератом Hinduja Group, который инвестирует во многие отрасли экономики, включая банковский сектор, недвижимость, нефтедобычу, автомобилестроение и индустрию развлечений.

Как указала FT, Хиндуджа присоединился к семейному бизнесу в 1959 году и помог компании трансформироваться в крупный международный бизнес. Сама фирма была основана в Индии в начале XX века, а ее главный зарубежный офис находился в Тегеране до Исламской революции 1979 года. Предприниматель и его старший брат Шри Хиндуджа переехали в Лондон в 1980-е годы, откуда управляли деятельностью Hinduja Group. Шри Хиндуджа умер в 2023 году.