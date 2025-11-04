В Карелии тысячи верующих стали участниками крестного хода в День народного единства

В Петрозаводске праздничный день начался с божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе

Редакция сайта ТАСС

© Эдуард Тур/ ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 ноября. /ТАСС/. Крестный ход, который прошел в Петрозаводске в День народного единства, объединил тысячи православных верующих. Они прошли торжественным шествием от кафедрального Александро-Невского собора до площади Кирова, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"В Петрозаводске праздничный день начался с божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе, которую совершил митрополит петрозаводский и карельский Константин. Тысячи православных верующих во главе с духовенством карельской митрополии проследовали от кафедрального собора до площади Кирова, где был завершен праздничный молебен", - сказано в сообщении.

Крестный ход в День народного единства проводится в Петрозаводске во второй раз. В этом году к нему присоединились участники специальной военной операции, представители органов власти, религиозных организаций разных конфессий и национальных объединений. После завершения торжественного шествия глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил всех присутствующих.

"Второй год мы с Казанской иконой Божией Матери совершаем крестный ход по улицам города. Это символ единства и веры <...>. Очень важно, что сегодня вновь звучит русская молитва - о нашей родной земле, народе, наших воинах, которые сегодня защищают независимость русской земли. И эта молитва - залог того, что Победа будет всегда за нами, за Русью! С Днем народного единства", - поздравил жителей региона Парфенчиков.

В этом году в торжественном шествии также приняли участие представители общественной общероссийской организации "Царьград" из Санкт-Петербурга. "День народного единства - это праздник, который касается всех нас. Мы приехали, чтобы поддержать крестный ход в Петрозаводске, показать наше единство", - отметил представитель общества Владислав.

Праздничные мероприятия продолжились концертом. На площади Кирова прозвучали патриотические песни в исполнении карельских творческих коллективов и солистов. В течение дня жителей и гостей республики ожидает традиционный осенний фестиваль "Марьяне" , мастер-классы и конкурсы, угощения, а также фестиваль молодых семей и другие активности.