В КЧР "Смуглянка" зазвучала на трех языках в честь Дня народного единства

Съемки клипа прошли у озера Туманлы-Кель

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 4 ноября. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) ко Дню народного единства сняли клип в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии, в котором известная песня "Смуглянка" прозвучала на русском, карачаевском и китайском языках. Об этом сообщил ректор вуза Руслан Кочкаров в своем Telegram-канале.

"Вокалисты спели песню сразу на трех языках: русском, карачаевском и китайском. Для нас это не просто клип, а возможность показать, как культура и творчество объединяют людей, напоминают о ценности дружбы, взаимопонимания и общего исторического наследия. Куплет на китайском языке особенно символичен. Он демонстрирует дружеские отношения между нашими странами, Россией и Китаем. Наши государства веками сосуществуют бок о бок, народы связаны исторически и культурно", - написал Кочкаров.

Съемки клипа прошли в одном из самых живописных мест республики - у озера Туманлы-Кель.

Карачаево-Черкесия - один из многонациональных субъектов РФ, где проживает около 100 народов, 5 из которых - абазины, карачаевцы, ногайцы, русские и черкесы - субъектообразующие этносы.