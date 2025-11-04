Движение на МКАД в районе Ленинского проспекта приостанавливали
Редакция сайта ТАСС
12:40
обновлено 13:15
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Движение на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта в Москве временно приостанавливали, сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. Будьте внимательны", - говорилось в сообщении.
Позже стало известно о снятии ограничений.
В новость внесены изменения (16:13 мск) - добавлена информация об открытии движения.