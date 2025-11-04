В "Артеке" дети со всей страны познакомились с кухнями народов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Участники финала шестого Всероссийского конкурса "Большая перемена", который проходит в Международном детском центре "Артек", познакомились с кухнями народов России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе конкурса.

"4 ноября в Международном детском центре "Артек" прошло большое гастрономическое представление "Кухни народов России", приуроченное ко Дню народного единства. Участниками представления, организованного Движением первых совместно с "Артеком" при поддержке федерального проекта "Гастрономическая карта России", стали финалисты шестого сезона "Большой перемены" - школьники 8-10-х классов", - сообщили в пресс-службе.

30 школьников из разных регионов России вместе с главным технологом "Артека" и шеф-поваром анимации, готовили сибирские пельмени, черноморскую уху, удмуртские перепечи и блины. В приготовлении традиционных блюд также поучаствовали директор "Артека" Константин Федоренко, председатель правления Движения первых Артур Орлов и его заместитель Валерий Моргуновский.

"Кухни каждого из народов России являются частью культурного кода страны. От Чукотки до Калининграда участники Движения первых делятся своими традициями с ребятами из других регионов. И это живой пример того, что гастрономия становится живым языком общения и взаимопонимания", - сказал Орлов, слова которого привели в пресс-службе.

Директор "Артека" назвал гастрономическое представление увлекательным способом познакомиться с культурой страны. "Через приготовление национальных блюд дети лучше узнают традиции и историю народов. Такой живой и вкусный формат вызывает у них настоящий восторг и помогает почувствовать единство многонациональной России", - процитировала Федоренко пресс-служба.

Конкурс "Большая перемена" - это флагманский проект Движения первых, он проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года проект вошел в состав нацпроекта "Молодежь и дети". За шесть сезонов его участниками стали более 7 млн человек. В конкурсе предусмотрено 12 направлений - от науки и технологий до искусства и творчества.