Страны ЕС могут войти в состав участников театрального фестиваля Достоевского в 2026 году

Участие в фестивале в 2025 году приняли труппы из Белоруссии, Ирана, Болгарии и России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского в 2026 году намерены расширить состав стран-участниц, творческие коллективы которых представят в Новгородской области свои постановки, сообщила журналистам исполнительный директор фестиваля Светлана Белан.

Среди участников ожидаются труппы из ряда европейских стран. "Конечно же, и географию мы будем расширять, и страны выбирать. У нас были предварительные договоренности с Италией, но у них случился выпуск спектакля, который совпал практически с нашими датами. Но уже есть на будущее, если мы говорим про 30-й фестиваль, уже есть предварительные договоренности с некоторыми странами", - сказала Белан.

Как уточнил президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков, в этом году участие в фестивале приняли труппы из Белоруссии, Ирана, Болгарии и России. "Я надеюсь, что мы будем расширять эту географию. В прошлом году был Китай, Индия. Мы тоже должны относиться [с пониманием] к этим работам. Им достаточно сложно находиться на территории русской классики. Все равно они смотрят через призму своей культуры", - добавил Пореченков.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его работы в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.